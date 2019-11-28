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Tuzla'da yangın paniği

28.11.2019 12:11

Son dakika haberine göre İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.


Tuzla'da maden cevheri işleyen fabrikada yangın çıktı. Tuzla, Tepeören Mahallesi, Özvatan Caddesi'nde bulunan ve maden cevherinin işlendiği öğrenilen fabrikada saat 10.30 sıralarında makine ve elektrik sisteminin bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi.

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