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Türkiye'nin konuştuğu olay! Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktor baba bilinci kapalı halde bulundu

Türkiye'nin konuştuğu olay! Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktor baba bilinci kapalı halde bulundu
06.12.2021 13:22 - Son Güncelleme: 06.12.2021 13:35
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Türkiye, Aksaray'da yaşanan olayı konuşuyor. Aksaray'da dün 14 yaşındaki oğlu intihar eden doktor baba, bugün kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde evden çıkan ve kendisinden hiç haber alınamayan doktorun sosyal medya mesajı sevenlerini endişeye bürüdü. Kentte tüm birimler tarafından hummalı bir arama çalışması başlatılırken, emniyet drone ile arama yaptı. Dr. Timur Yılmaz saatler sonra bilinci kapalı olarak bulundu. Midesi yıkanan Yılmaz, yoğun bakıma alındı. İşte Aksaray'da yaşanan olayların detayları...

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Türkiye'nin konuştuğu olay! Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktor baba bilinci kapalı halde bulundu

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