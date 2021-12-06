Türkiye’nin konuştuğu olay! Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktor baba bilinci kapalı halde bulundu

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan 14 yaşındaki Kaan Yılmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.