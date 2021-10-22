Türkiye'nin en büyük gölü! Van Gölü'nde 10 kilometrekarelik alan kurudu

Türkiye'nin en büyük gölü olan ve bu nedenle hem Van Denizi olarak da adlandırılan Van Gölü için tehlike çanları çalıyor. Van'da önceki dönemlere göre yağışların azalması ve sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artmasıyla birlikte Van Gölü'de ciddi çekilmeler yaşandı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, çekilmenin uydu görüntüleri ile de kanıtlandığını belirterek, "Özellikle Zilan Çayı bölgesinde Çelebibağ ve Kasımbağ tarafından yaklaşık 10 kilometrekarelik çekilme söz konusu" dedi.