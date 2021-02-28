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Türkiye'de gök taşı! Meteor ortalığı bir anda aydınlattı... İşte o anlar

Türkiye'de gök taşı! Meteor ortalığı bir anda aydınlattı... İşte o anlar
28.02.2021 01:06
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Son dakika haberi... Türkiye'de gök taşı ortalığı bir anda aydınlattı. Gök yüzünde ışık ve parlama gören vatandaşlar o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere kameralara yansıyan meteor düşmesi birçok ilde de görüldü. İşte o anlar...


Son dakika haberi... Türkiye'de gök taşı ortalığı bir anda aydınlattı. Gök yüzünde ışık ve parlama gören vatandaşlar o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere kameralara yansıyan meteor düşmesi birçok ilde de görüldü. İşte o anlar...
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