Türkiye'de gök taşı! Meteor ortalığı bir anda aydınlattı... İşte o anlar

Son dakika haberi... Türkiye'de gök taşı ortalığı bir anda aydınlattı. Gök yüzünde ışık ve parlama gören vatandaşlar o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere kameralara yansıyan meteor düşmesi birçok ilde de görüldü. İşte o anlar...