2020 Hac kuraları çekildi! Hac kura sonuçları nereden öğrenilir? TC kimlik no ile sorgulama nasıl yapılır? 09.01.2020 12:44

2020 Hac kuraları çekildi. 2020 Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salonunda heyecan ve hüzün bir arada yaşandı. Duygusal dakikalar yaşayan Hacı adayları kura sonuçlarını araştırıyor. Kura sonuçları anbean sayfamızda güncellenmektedir. Sonuçlar, ayrıca Diyanet'in resmi internet adresinden T.C. Kimlik no ile sorgulanabilecek. Peki, Diyanet Hac kura sonuçları TC kimlik no ile sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Hac kura sonuçları sorgulama sayfası...

2020 Hac kura sonuçları açıklanıyor. Hacı adaylarının heyecanla beklediği gün geldi çattı. 2020 yılı Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen törenle çekiliyor. Salonu dolduran hacı adayları sonuçlar için ekrana kilitlendi. Hacca gitmeye hak kazananların isim listesi Diyanet tarafından yayınlanacak. Sayfamızdan isim listesine ulaşabilirsiniz. Peki, Peki, Diyanet Hac kura sonuçları TC kimlik no ile sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Hac kura sonuçları sorgulama sayfası...

HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

ÖNEMLİ NOT: 2020 Hac kuraları çekiliyor. Kura sonuçları anbean sayfamızda güncellenmektedir. Sonuçlar ile ilgili herhangi bir aksilik yaşamamak için Diyanet'in yayınlayacağı güncel listeyi beklemeniz gerekiyor.

HAC KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının merakla beklediği 2020 Hac kura çekiminin ardından sonuçlar saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Hacı adayları, e-Devlet üzerinden sonuçları sorgulayabilecekler. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi verilecek.

HAC KESİN KAYITLAR NE ZAMAN?

Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta müftülükler ve acentelere yapılacak.

Hacca kesin kayıt hakkı kazanıp gitmeyenler, bir sonraki yılın hac kurasına edinmiş olduğu katsayıyla giriyor. İki yıl üst üste kesin kayıt hakkı kazanıp gitmeyenleri katsayıları ise sıfırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na sağlık sorununa ilişkin heyet raporu sunulması halinde kişinin hacca gitmesi hakkı bir sonraki yıla ertelenebiliyor.

2020 YILI HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

https://www.turkiye.gov.tr/diyanet-isleri-hac-kafile-bilgileri-sorgulama