Türk Hava Yolları, Refik Anadol ile iş birliği içinde oluşturulan “Inner Portrait" isimli sanat projesini duyurdu. Seyahat etme arzusuna ve bunun insan biyolojisi üzerindeki etkilerine dair derin bir keşif sunan proje, yolculardan biyolojik ve nörobiyolojik verilerin toplanmasıyla başlıyor. Inner Portrait, 13-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Basel’de sanatsal yeniliği ve kültürel alışverişi önemseyen bir platform olan Art Basel'de ilk kez sergilenecek. Inner Portrait belgeselinin ise 2024 sonbaharında yayınlanması bekleniyor.