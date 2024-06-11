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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024, 11:13 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2024, 10:38

Tunceli’de hayvan yüklü tır devrildi: Çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu

Tunceli’de, küçükbaş hayvan yüklü tır devrildi. Araçta bulunan 3 kişi yaralanırken çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Kaza, Tunceli’nin Pülümür ilçesi Ardıçlı Köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A. idaresindeki 63 KR 563 plakalı küçükbaş yüklü hayvan taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken haber verilmesi üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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