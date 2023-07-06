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Tunceli'de cesur köpek, ayıları koruduğu eve yaklaştırmadı!

Tunceli'de cesur köpek, ayıları koruduğu eve yaklaştırmadı!
06.07.2023 19:35

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Sıcaklıkların artmasıyla beraber yaban hayatında yiyecek bulamayan ayılar yaşam alanlarına inerek evlerin yakınlarında dolaşmaya başladı. Tunceli’de merkeze bağlı Pınar köyünde bir köpek, yaşadığı evin yakınına 2'si yavru 3 bozayı gelince ayıların cüssesine bakmadan onları yaklaştırmadı. Kahraman köpeğin o anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yaşam Videoları

Kış uykularından uyanan ayılar kendilerine yiyecek aramak için yerleşim yerlerine inerek evlerin yakınlarında dolaşmaya başladı. Herkes tedirgin olurken bir köpeğin kahramanlığı kameralara yansıdı.

Tunceli'de yer alan merkeze bağlı Pınar köyüne 4 Haziran gece saatlerinde inen 2'si yavru 3 bozayı, evlerin kapısının önünde kadar gelerek, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Ağaçlara çıkarak meyve de yiyen ayılar, zaman zaman evlerin bahçesine de girdi.

KORKUSUZCA UZAKLAŞTIRDI

Haydar Demir'e ait eve yaklaşan bozayıları gören köpeği, havlayarak ve üzerlerine doğru yürüdü. Köpek ayıların cüssesine bakmadan onları korkusuzca uzaklaştırmayı başardı. Havlama sesine uyanan Haydar Demir de, fenerin ışığını tutarak köpeğin havladığı yöne baktı. Köpek daha sonra ayıları kovalayarak bölgeden uzaklaşırken, o anlar da evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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