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Triportör aracın altında kalan sürücünün kaza yaptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Triportör aracın altında kalan sürücünün kaza yaptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
21.12.2021 10:36

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Esenyurt’ta seyir halinde olan bir marketin triportör aracı sokağa giriş yaparken devrildi. Sürücü devrilen aracın altında kalırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir marketin triportör aracı sokağa giriş yaparken, tümsekten geçtiği sırada dengesini kaybederek devrildi. Direksiyonda bulunan sürücü devrilen aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar, devrilen aracı yerden kaldırarak, sürücüyü aracın altından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücüyü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Devrilen aracın altında kalan sürücünün, sağ kolu ve sağ ayağından yaralandığı öğrenildi. Marketin triportör aracının altında kalan sürücünün kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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