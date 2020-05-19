Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gösteri sunan 'Vakfıkebir Sivil Bando Takımı grubu, sağlık çalışanları ve tedavi gören hastaları unutmadı. Grup, ilçe devlet hastanesi önüne de gelip, burada gösterilerini sürdürdü. Grubun, gösterilerine sağlık çalışanları, alkışlarla eşlik etti
Trabzon Vakfıkebir'de sosyal mesafeli bando takımına büyük ilgi! 19 Mayıs coşkusu sokaklara taştı
19.05.2020 18:20
- Trabzon Vakfıkebir'de sosyal mesafeli bando takımına büyük ilgi! 19 Mayıs coşkusu sokaklara taştı
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