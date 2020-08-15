Trabzon OF'ta sel: 1 ölü

15.08.2020 10:43

Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu. İlk belirlemelere göre meydana gelen sel ve heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ise yaralandı.

Trabzon'un Of ilçesinde bugün yaşanan şiddetli yağış sonrasında meydana gelen heyelanda 1 kişi aracıyla toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

İlçenin Sugeldi mahallesinde Yılmaz Hacımahmutoğlu kendine ait aracının içerisinde heyelana maruz kaldı.

Aracının içinde toprak altında kalan şahıs hayatını kaybederken, cansız bedeni kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonrasında bulunduğu yerden çıkartıldı.

Hayatını kaybeden kişinin, Yılmaz Hacımahmutoğlu (53) olduğu belirlendi.

Hayatını kaybeden Hacımahmutoğlu'nun sosyal medya hesabından ölmeden önce kaydediği görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı.