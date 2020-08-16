Diyarbakır'daki sosyal deney izleyenleri duygulandırdı! Yaşları küçük ama yürekleri büyük!

16.08.2020 16:00

Diyarbakır’da yapılan bir sosyal deneyde yaşları küçük ama yürekleri büyük olan çocuklar gündem oldu. Sokaklarda kavun ve simit satarak geçimini sağlayan okul çağındaki çocuklar, kendilerine aç olduğunu söyleyen Youtuber’a yemek ısmarladı. Çocukların onlar için seferber olması üzerine, kendilerine yardımcı olanlara tablet hediye eden ettiler ve o anları kameraya aldılar. Video ise sosyal medyada ses getirdi.

Diyarbakır sokaklarında yapılan ve sosyal medyada yayınlanan bir "sosyal deney" çocukların kocaman yüreklerini gözler önüne serdi. Sokaklarda kavun ve simit satarak geçimini sağlayan okul çağındaki çocuklar, kendilerine aç olduklarını ve kalacak yerleri olmadığını söyleyenlere hem yemek ısmarlıyor hem de kendi evlerine davet ediyor.

Sosyal deneyleriyle sosyal medyada konuşulan Mert Karataş ve Burak Tutal, Diyarbakır'daki çocukların iyiliğini gözler önüne serdi.

Videoda sokaklarda kavun ve simit satan çocuklara yaklaşıp aç olduklarını ve kalacak yerleri olmadığını söyleyen ikili, çocuklardan yardım görüyor. Deneyi yapan ikili, daha sonra yardım eden çocuklara tablet hediye ediyor. Çocukların tableti de mahcubiyetle almaları dikkatlerden kaçmıyor.

"BU MEMLEKETİN MANEVİ HUDUTLARI YÜREK KADAR BÜYÜK..."

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Var mı ötesi? Bu memleketin manevi hudutları yürek kadar büyük..." ifadelerini kullandı.