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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023, 00:38 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 01:15

Tokat'ta yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı!

Tokat Erbaa'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. İçerisinde 33 kişinin bulunduğu otobüs 300 metre ilerde durdu ve firmanın gönderdiği başka bir otobüsle yoluna devam etti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinden İstanbul'a seyir halindeki yolcu otobüsüne, kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı. 33 yolcu 1 saat bekledikten sonra firmanın başka bir otobüsüyle yola çıktı.

Tokatta yolcu dolu otobüse ateş açıldı

Olay bu akşam saat 19.30 sıralarında D-100 karayolu Hacıpazarı köyü yakınlarında meydana geldi. İlçedeki otogardan İstanbul'a gitmek için ayrılan Hakan Başara yönetimindeki 60 KL 017 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Hacıpazar köyü yakınlarında tüfekle ateş açıldı. İçinde 33 kişinin bulunduğu otobüsün motor kapağını delen saçmalar aracın mazot filtresine hasar verdi. Olayın ardından otobüsün şoförü yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra aracı durdurdu.

Tokatta yolcu dolu otobüse ateş açıldı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. İstanbul'a giden yolcular yaklaşık 1 saat otobüste bekledi. Daha sonra firmanın gönderdiği başka bir otobüsle yolcular İstanbul'a gönderildi. Jandarma ekiplerince D-100 yolu kenarında yapılan aramada 3 adet tüfek kartuşu buldu. Otobüse ateş eden kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

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