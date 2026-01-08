PODCAST CANLI YAYIN
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer’de sahil kenarında motosikletine binip gitmeye çalışan genç, bilinmeyen nedenle denize düştü. Vatandaşlar tarafından kurtarılan adam, iddiaya göre denizdeki motosikletine bakmak için tekrar denize atladı. Denizden çıkamayan genç adam boğuldu.

MOTOSİKLETİYLE DENİZE DÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi'nde meydana geldi. Sahil kenarında motosikletine binmeye çalışan Kemal Uğur, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

MOTOSİKLETİ İÇİN YENİDEN DENİZE GİRDİ

Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Uğur, motosikletine bakmak için tekrar denize girdi. Bir süre sonra sudan çıkamadığı fark edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan Kemal Uğur, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

