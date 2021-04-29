RAMAZAN İMSAKİYE
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Tokat’ta yaylada kaybolan 1.5 yaşındaki Süleyman 22 saat sonra bulundu

Tokat’ta yaylada kaybolan 1.5 yaşındaki Süleyman 22 saat sonra bulundu
29.04.2021 20:06
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Tokat’ta yaylada kaybolan 1.5 yaşındaki çocuk 22 saat sonra, kaybolduğu noktadan 10 kilometre uzaklıktaki Çat Belde Merkezinde bulundu.


Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan 1,5 yaşındaki Süleyman Yıldırım geçtiğimiz gün akşam saatleri önünde ağılın önünde oynarken kaybolmuştu.

Çocuğun bulunması için geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Hayatından endişe edilen çocuk hiç tahmin edilmeyen bir yerde ortaya çıktı. Kaybolduktan 22 saat sonra 10 kilometre uzaklıktaki Çat Belde Merkezinde bulundu.

Bir kadın yalnız başına yürüyen çocuğu fark edip durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yanına gidildiğinde çocuğun kayıp Süleyman olduğu anlaşıldı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belde merkezine yürüyerek inip inmediği, birileri tarafından indirilip indirilmediği araştırılıyor.

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