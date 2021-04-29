Müge Anlı’da şok olay! Semra Kır sosyal medyadan tanıştığı sevgilisi tarafından dolandırıldı! 195 bin lirasını kaptırdı…

Müge Anlı son bölümde kelimeler kifayetsiz kaldı! Kendisinden 28 yaş büyük Semra Kır'a tecavüz etti yetmedi o videoları kullanarak çocuklarıyla tehdit etti. Sosyal medyadan 'teğmenim' diyerek tanıştığı kendisinden 28 yaş büyük Semra Kır'ı 195 bin lira dolandırdığı iddia edilen Sedat isimli şahıs, Müge Anlı canlı yayınında iddiaları kabul etmedi. Sosyal Medya'dan tanıştığı aşkı için hem evini hem arabasını satan Semra Kır mağdur olduğunu belirtti. Kendisinden 28 yaş büyük kadını dolandırdığı iddia edilen Sedat Bey ise asıl mağdurun kendisi olduğunu ifade ederek, 'müstehcen videolarım elinde, bana şantaj yapıyor' dedi. İşte Müge Anlı son bölümde kelimelerin kifayetsiz kaldığı o anlar..

Müge Anlı son bölümde kelimeler kifayetsiz kaldı! 13 yıldır Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri aydınlatan, birçok sosyal sorumluluk projeleri ile başarıdan başarıya imza atan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Semra Kır'ın iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Mersin'de yaşayan 53 yaşındaki Semra Kır sosyal medya hesabı üzerinden Şanlıurfa'da yaşadığını iddia eden biriyle tanıştı. Teğmen kıyafeti giymiş Sedat adlı kişi Semra Kır'dan 28 yaş küçük. Sedat, dedesiyle tanıştırmak için Şanlıurfa'ya gelmesini isteyince Semra Kır'da kalkıp Şanlıurfa'ya gitmiş. Sosyal Medya'dan tanıştığı aşkı için hem evini hem arabasını satan Semra Kır mağdur olduğunu belirtti.

Sosyal Medya hesabı üzerinden biriyle tanıştığını ve ona güvenerek Şanlıurfa'ya dedesiyle tanışmaya gitti. Fakat Sedat adlı kişi onun muhasebecilerle beraber kalacağını söyleyip gece yanına geldiğinde ona tecavüz ettiği iddia edildi. Semra Hanım'a saat 9 da Mersin'e dönmesi gerektiğini söyledi. Otobüse binip Mersin'e dönerken bana mesaj atıp borcu olduğunu söyledi. Müge Anlı Semra Hanım'a "Madem size tecavüz etti, niye polise gitmediniz?" diye sorduğun da bana evleneceğini söyledi ondan dolayı gidip şikayet etmedim. Mersin'e gidince onunla görüşmek istemediğimi söyledim dedi.

Viranşehir'de Sedat'ın evi olduğu ve evinde de ipotek olduğunu belirtti. Benden de evimi satmamı istedi. Bende satmam deyince bana tecavüz ettiği gün videolarımı çekmiş ve o videoları paylaşacağını ve hatta çocuklarımla tehdit etti. Bende evimi bundan dolayı sattım. Uygunsuz görüntülerimle beni tehdit edince bende evi sattım. Viranşehir'de beni tehditle 6 ay durdurdu. Bana her zaman şiddet uyguladı, zorla cinsel istismar uyguladı, kaçmaya hiç fırsat bulamadım diyen Semra Hanım polisi aradım fakat en yakın savcılığa başvurun denildi. Müge Anlı da bu konuda polis kesinlikle böyle bir şey demez, polisi aradığınızda gelmedi demeyin mutlaka geleceklerdir diye tepki gösterdi. Semra Hanım parasını alabilecek mi?

Müge Anlı'nın ilk sorusu neden asker kıyafeti giyiyorsunuz diye sorduğunda fotoğraf çekmek için giydim dedi. Dolandırıcılıkla suçlanan Semra Hanım'dan 28 yaş küçük Sedat Bey tüm iddiaları yalanladı. Semra, gece kulüplerinde çalışıyordu ben onu o gece kulübünden kurtardım onun videoları değil benim uygunsuz videolarım onda var ve o videolarla bana şantaj yaptı.