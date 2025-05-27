Tokat’ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı!

Giriş Tarihi: 27.05.2025 17:27:36

Tokat'ın Erbaa ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda gerçekleşti.

İddiaya göre, N.K. yönetimindeki 60 AU 145 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü N.K. ve yanındaki yolcu F.K., ters dönen araçtan çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.