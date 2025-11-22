PODCAST CANLI YAYIN
Tokat’ta otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Tokat’ta otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Nazım Can Güner idaresindeki 60 HB 460 plakalı otomobil, Şahin köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sazlık alana devrildi. Sürücü ile araçta bulunan Hayrettin Ekol, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan P. G. ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, başka yaralıların da olabileceği ihtimaline karşı alanda arama yaptı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Elazığ’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Elazığ’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Surlarda katledilen İkbal Uzuner’in mezarına çirkin saldırı: 2 şüpheli gözaltında
Surlarda katledilen İkbal Uzuner’in mezarına çirkin saldırı: 2 şüpheli gözaltında
Bursa'da akılalmaz görüntü: Eczane önünde duran kadına cinsel saldırı kamerada
Bursa'da akılalmaz görüntü: Eczane önünde duran kadına cinsel saldırı kamerada
Viranşehir’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Viranşehir’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle