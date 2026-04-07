Tokat’ta göçmen operasyonu: İran plakalı TIR’ın dorsesinden 18 kaçak çıktı
öçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerinin titiz araması sonucu dorsedeki yüklerin arasına saklanmış vaziyette bulunan yabancı uyruklu şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. İran üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığı değerlendirilen ve sevkiyat rotası incelemeye alınan TIR’ın dorsesinde ele geçirilen kaçakların kimlik tespit çalışmaları sürerken; insan kaçakçılığı organizasyonunun diğer ayaklarının deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.