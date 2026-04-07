Manisa’da kan donduran cinayet aydınlatıldı: 5 yarım altın için yaşlı kadını öldürdü
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yaşlı kadının eşi evden ayrıldıktan hemen sonra sokağa giren siyah giyimli şüphelinin izini süren cinayet büro amirliği ekipleri; zanlının altınları bir arkadaşı vasıtasıyla bozdurduğunu saptadı. düzenlenen operasyonda ele geçirilen 60 bin 700 tl nakit para muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 3 şüpheliden e.a. tutuklanırken diğer iki şahıs adli kontrol ve savcılık kararıyla serbest bırakıldı.