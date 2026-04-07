Avcılar’da kanlı misafirlik: Arkadaşı tarafından ofisinde vurularak öldürüldü
Evli ve iki çocuk babası olan Arancı’yı sağ bacağından vurduktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşan şüpheli Sercan Ş.’nin kaçış anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken; Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam savaşını kaybeden talihsiz adamın yakınları yasa boğuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin firari zanlıyı yakalamak için başlattığı geniş çaplı operasyon devam ederken, iki arkadaş arasındaki tartışmanın çıkış nedenine dair yürütülen soruşturma devam ediyor.