Tokat'ta polis ekiplerinin iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında otel sahibinin de bulunduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tokat'ta geniş çaplı operasyon

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Otel sahibi dahil 8 şüpheli gözaltında

Operasyonda aralarında bir otel sahibinin de bulunduğu 8 kişi "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden D.A., Y.S.A., H.D., N.K. ve K.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.