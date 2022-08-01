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Tokat’ta araçtan atlayan boğa ortalığı birbirine kattı

Tokat’ta araçtan atlayan boğa ortalığı birbirine kattı
01.08.2022 16:33 - Son Güncelleme: 01.08.2022 16:41

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Tokat’ta mezbahaneye götürüldüğü araçtan atlayan boğa, ortalığı bir birine kattı. Tokat’ta Kurban bayramını aratmayan görüntüler yaşandı. Mezbahaneye götürüldüğü araçtan yola atlayan boğa hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Yoldan geçen araçların arasına dalan boğa ortalığı bir birine kattı. Boğayı biranda karşısında görenler korku dolu anlar yaşadı. Bir türlü yakalanmayan boğa sahibine ecel terleri döktürdü. Belediye ekipleri uyuşturucu iğne ile boğaya müdahale etti. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen boğa Yeşilırmak nehri yanındaki yolda sıkıştırıldı. Bir bisikletli çocuğa çarpan boğa uyuşturucu iğnenin etkisi ile sersemleyince yakalanabildi. Yakalandığı yerde kesilen boğa kepçe yardımı ile araca konularak mezbahaneye götürüldü. Boğanın çarptığı bisiklette maddi hasar meydana gelirken, çocuk olayın şokunu bir süre atlatamadı.

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