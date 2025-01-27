SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
21 yaşındaki genç sürücü 3 saniyede ölüme gitti!
Haberler Yaşam Videoları

21 yaşındaki genç sürücü 3 saniyede ölüme gitti!

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 17:27 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 17:30

Tokat'ın Zile-Turhal kara yolunda meydana gelen ve Kayra Ömrüuzun'un hayatını kaybettiği feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücünün duvara çarpması sadece 3 saniye sürdü. Kazanın o anlarını görmek için videoyu izleyin.

Tokat'ta Zile-Turhal kara yolunda meydana gelen ve 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği trafik kazasına ait yeni görüntüler çıktı.

İddiaya göre, 20 Ocak günü saat 17.15 sıralarında Kayra Ömrüuzun'un kullandığı 60 VA 858 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarpmıştı. Ağır yaralanan genç sürücü, kazanın ardından Zile Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Genç sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaza ile ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Turhal yönünden Zile istikametine seyir halinde olan Kayra Ömrüuzun'un, direksiyon hakimiyetini kaybederek hızla duvara çarpması sadece 3 saniye içinde gerçekleşiyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
Şanlıurfa'da cinnet getiren anne 2 kızını öldürüp intihar etti!
27.01.2025Pazartesi
7 kurda meydan okuyan cengaver çoban köpeği kamerada!
27.01.2025Pazartesi
Kadıköy bit pazarında bıçaklı saldırı! Vahşet anı kamerada!
27.01.2025Pazartesi
Çanakkale Boğazı’nda sis!
27.01.2025Pazartesi
Kartal'da kaza! Yolcu minibüsü dükkana daldı! Yaralılar var!
27.01.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Milyoner’de herkesi şoke eden an: Birinci soruda elendi! 02:31
Milyoner'de herkesi şoke eden an: Birinci soruda elendi!
26.01.2025Pazar
Kadıköy bit pazarında bıçaklı saldırı! Vahşet anı kamerada! 00:23
Bit pazarında bıçaklı saldırı! Vahşet anı kamerada!
27.01.2025Pazartesi
Bursa’da deprem! 02:42
Bursa'da deprem!
27.01.2025Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster’de 300.000 TL’lik soru: Köyden İndim Şehre filminde Himmet altınları sayarken Hayret hangi yiyeceği söyleyince Himmet saydıklarını unutur? 15:55
Köyden İndim Şehre filminde Himmet altınları sayarken Hayret hangi yiyeceği söyleyince Himmet saydıklarını unutur?
26.01.2025Pazar
CANLI YAYIN