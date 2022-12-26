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Şoför karşı şeritten gelen araçların selektörüyle yangını fark etti, faciadan dönüldü

Şoför karşı şeritten gelen araçların selektörüyle yangını fark etti, faciadan dönüldü
26.12.2022 22:55 - Son Güncelleme: 26.12.2022 22:56

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Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 karayolunda ambar yüklü tırın dorsesi alev alev yandı. Karşı şeritten gelen araçların selektörü üzerine tır sürücüsü yangını fark ederek aracı durdurdu. Dorsenin alevlere teslim olduğu anlar saniye saniye görüntülendi. D-650 karayolu Arifiye ilçesi Adliye Mahallesi mevkii Bilecik istikametinde Suat Taşkın idaresindeki 28 K 8743 plakalı tırın ambar yüklü dorsesi seyir halindeyken bir anda alev aldı.

Yaşam Videoları

Durumu karşı yönden gelen araçların selektör yapması neticesinde fark eden Taşkın, yol kenarına çektiği tırı çekiciden ayırarak yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve polis sevk edildi. Jandarma ve polis ekiplerince olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında dorsede bulunan ayakkabı ve tekstil malzemelerinin birçoğu kullanılamaz hale gelirken, yangın anı cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dorsenin yanması ile vatandaşların yardım için koştuğu anlar yer aldı.

"Yangını karşı şeritteki araçların selektörüyle fark ettim"

İstanbul'dan Antalya'ya yük taşıdığını aktaran Suat Taşkın, "Yaklaşık 15-20 senedir tırcılık yapıyorum. İstanbul'dan Antalya'ya gidiyordum. Tır ambar yüklüydü. Seyir halindeyken karşı şeritteki araçların selektör yapmasıyla fark ettim yangını. Aynadan alevleri görünce hemen akaryakıt istasyonunun önüne çektim. Kendiliğinden yandı, yangın tüpüyle söndürmeye çalıştık söndüremedik. Arkadaşlar itfaiyeyi aradı, o esnada müdahale etmeye çalıştık elimizden geldiğince. Herhangi bir can kaybı yok Allah'a şükür. Taşıdığımız malzemelerin çoğu yandı" dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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