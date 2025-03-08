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TEM’de feci kaza: Tofaş kağıt gibi ezildi! 2 ölü 1 yaralı!
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TEM'de feci kaza: Tofaş kağıt gibi ezildi! 2 ölü 1 yaralı!

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 22:30 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2025 22:30

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde dinlenme tesisinin girişindeki bariyerlere çarpan Tofaş marka otomobil, defalarca takla atarak hurdaya döndü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 18.45 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden M.B. idaresindeki 41 AGF 939 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil savrularak taklalar attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ağır yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan E.D. ve A.K olay yerinde yaşamını yitirdi. M.B., sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alındı. M.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada ölenlerin cenazeleri Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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