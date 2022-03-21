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Tekme tokat birbirlerine girdiler! Çevredekiler film izler gibi seyretti

Tekme tokat birbirlerine girdiler! Çevredekiler film izler gibi seyretti
21.03.2022 13:49

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Düzce'de iki kişi arasında sebebi bilinmeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar, tekme tokat birbirine giren ikiliyi ayırmak yerine o anları uzun süre film izler gibi izledi.

Yaşam Videoları

Düzce'nin Konuralp bölgesinde iki kişinin kavgasını vatandaşlar film izler gibi izlediler. Kavga anları ise bölgede bulunanlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay Düzce'nin Konuralp bölgesinde Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana geldi. İki kişi arasında sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi birbirine tekme tokat girdi. Bir süre ayak üstü devam eden kavga daha sonra kar üzerinde devam etti. Uzun süre kavgayı izleyen vatandaşlar, daha sonra kavgayı ayırmak için şahısların yanlarına gitti. Kavga eden şahısların ayrılması için çaba sarf ederken, siren sesleri duyulunca şahıslar ayrıldı. Bu anlar ise bölgede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

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