Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs park halinde duran servis aracına çarptı. Can kaybının yaşanmadığı kazada minibüs sürücüsü ile 7 yolcu yaralandı. Kaza sabah saatlerince Çankaya ilçesinde bulunan Ömür Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 J 1088 plakalı minibüsün sürücüsü aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 06 C 6171 plakalı servis aracına çarptı. Kazanın ardından olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 7 yolcu yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.