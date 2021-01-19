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Tekirdağ'da feci kaza! Motor sürücüsü metrelerce havaya uçtu

Tekirdağ'da feci kaza! Motor sürücüsü metrelerce havaya uçtu
19.01.2021 11:57
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Tekirdağ'da bir dört yol ağzında feci bir kaza meydana geldi. Motosiklet sürücüsü hızını alamayarak bir otomobille çarpıştı. Kaza sonucu motor sürücüsü metrelerce havaya uçtu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.


Tekirdağ'ın Muratlı İlçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza kameralara yansıdı. Motosikletli sürücünün metrelerce uçtuğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde İstiklal-Kurtpınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.S.'nin yönetimindeki motosiklet, T.C. isimli sürücünün idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu.

HASTANEYE KALDIRILDI
Çarptığı otomobilin üzerinden uçup diğer tarafa düşen motosikletli sürücünün o anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak, sürücüyü hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi gören motosiklet sürücüsü, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi.

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