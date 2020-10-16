Tavuklarının yumurtalarını yediğini iddia ettiği köpeği dövdüğü anlar kamerada

Bartın'da bir kişi kümesindeki tavukların yumurtalarını yediğini iddia ettiği komşusunun köpeğini sopa ile dövdü. O anlar çocukların gözü önünde yaşanırken cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye kaydedildi.

Bartın merkeze bağlı Akçamescit köyünde yaşayan H.Ş., tavuklarının yumurtalarını yediğini iddia ettiği komşusunun köpeğini, kümeste yakalayarak sopa ile dövdü.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST KALDI

H.Ş., çevredeki çocukların bağırmalarının ardından evine gitti. Köpeğin sahibinin şikayetçi olması üzerine köye gelen jandarma, H.Ş.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. H.Ş. karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında hazırlanacak tutanak sonrasında Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hayvanları Koruma Kanunundan cezai yaptırım uygulanacağı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

H.Ş.'nin köpeği dövdüğü anlar cep telefon kamerasıyla kaydedilirken, görüntüyü çeken çocukların ağlamaları ve bağırmaları dikkat çekti.