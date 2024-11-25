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Tatvan'da trafik kazası: 4 yaralı
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Tatvan'da trafik kazası: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 22:09 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 22:09

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre; kaza Tatvan - Hizan Karayolunun Kırkbulak Köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 E 5407 plakalı Chevrolet Croze marka otomobil kar nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan A.A., B.A., F.A., ve N.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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