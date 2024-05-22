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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 16:02 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 16:02

Tarlasında çalışmaktan yorgun düşen çiftçiye jandarma yardım etti

Bilecik'te tarlasında yulaf biçen çiftçi Ömer Seral’ın yorgunluğu gören jandarma eline tırpanı alarak yardım etti.

Bilecik Osmaneli'nin Balçıkhisar Köyü'nde tarlasında hayvanlar için ektiği yulafları tırpan yardımıyla biçen yaşlı adam bitkin bir şekilde gören Uzman Jandarma Caner Karakaya tarlaya gitti. Yaşlı adamın elinden orağı alarak tarlayı biçen jandarmayı görenler 'Helal olsun' dediler. Çiftçi Ömer Seral, bu durum karşısında duygulanarak, " Tarlama ot biçmeye gelmiştim, çok yorulmuştum. Jandarmamız gördü Allah razı olsun. Elimden tırpanı aldı, tarlamı biçiverdi. Jandarmamızdan, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun" dedi.

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