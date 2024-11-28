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Taksim'de turistin akıl almaz yöntemi kamerada: Hesabı ödememek için yemeğine saç koydu
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Taksim'de turistin akıl almaz yöntemi kamerada: Hesabı ödememek için yemeğine saç koydu

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 20:56 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 20:56

Beyoğlu Taksim'de bir restoranda hesabını ödemek istemeyen bir turistin, tabağına saç koyarak restoran çalışanlarını suçladığı iddia edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Taksim'de hizmet veren bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranda yemek yiyen turist, hesabın gelmesinin ardından garsonu çağırarak tabağında saç bulduğunu söyledi. Güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, saçın yemeğe sonradan konulduğunu fark etti.


Turistin yemeğine saç koyduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, turistin hesap ödememek için yemeğine saç koyduğu anlar yer aldı. Ayrıca, saç koyduğu yemeği restoran sahibine götürüp gösterdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.


Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan büfe çalışanı Hayri Taş, "Olay gece geç saatlerde meydana geldi. Turist müşteriler büfeye geldikten sonra yemek siparişi verdiler. Ardından yemekleri bitmesine yakın turistler yanıma gelip temellerinden saç çıktığını söyledi. Bunu hesap ödememek için yaptılar. Bizde daha sonra güvenlik kamerasına baktık ve turistin saçını koparıp yemeğe koyduğunu gördük. Turistin amacı hesap ödememek için yemeğin üzerine saç koyup arbede çıkarmaktı. Yaklaşık 700-800 liralık bir hesap gelmişti. Bunu da ödememek için böyle bir yönteme başvurdular" dedi.

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