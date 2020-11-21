Taksim'de restoranların önü doldu taştı! Büfelerin önünde çömelerek yemek yediler! Kalabalıkten görüntüler...

Koronavirüs salgınını durdurmak için alınan yeni tedbirlerin bir bölümü uygulanmaya başlandı. Restoranlar, lokantalar, kafe ve pastaneler artık pakete servise döndü. Taksim Meydanı'ndaki lokantadan yiyecek alanlar büfelerin önünden ayrılmayıp yemeklerini sokakta ve yere çökerek yerken kalabalık oluşturdu. Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındakiler, 13.00-16.00 saatleri arasında dışarıda olmanın keyfini çıkardı.

Yeni kısıtlamalar kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor.

Taksim Meydanı'ndaki lokantadan yiyecek alanlar büfelerin önünden ayrılmayıp yemeklerini sokakta ve yere çökerek yerken kalabalık oluşturdu.



Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki dönerciler sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor. Buradaki büfelerden yiyecek, içecek alan kişiler dükkanlarda oturamadığı için ellerindeki yiyecekleri dükkan önünde yerken kalabalık oluştu.

Bazı kişilerin de dükkan önünde yere çökerek yemek yedikleri görüldü. Çalışanların uyarısına rağmen uzaklaşmayan kişiler sosyal mesafe kuralına da aldırış etmedi.

MARKETLERE CEZA YAĞDI!

Korona virüs tedbirleri kapsamında sigara içilmemesi gereken meydanlar ve saat 20.00 itibari ile kapatılması gereken dükkanlar polis ekipleri tarafından tek tek denetlendi. Kurallara uymayan vatandaşlara ve markete ceza yağdı.



Arnavutköy'de yeni kısıtlamalar ile ilgili saat 20.00'da kapatılması gereken işletmelere polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Saatin geçmesine rağmen hala açık olan bir markete ceza yazıldı. Cafe ve restaurantlar tek tek içeride müşteri bulundurulmaması ile ilgili uyarıldı. Sigara içilmesinin yasak olduğu Arnavutköy Cumhuriyet Meydanın'da sigara içtiği tespit edilen 1 kişiye de 900 TL para cezası yazıldı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKTI!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındakiler, 13.00-16.00 saatleri arasında dışarıda olmanın keyfini çıkardı.

çişleri Bakanlığının, Kovid-19 salgını ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında 20 yaş ve altındakilerin 13.00 ila 16.00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.

İstanbul'da uzun bir aradan sonra ilk kez sokak sınırlaması getirilen 20 yaş ve altındakiler, saat 13.00'ten itibaren evden çıkabildi.

Bazı gençlerin parklarda bisiklet kullandıkları, arkadaşlarıyla yürüyüş yaptıkları görülürken, ebeveynleriyle parklara giden küçük çocuklar da oyun alanlarında vakit geçirdi. Bazı çocuklar, arkadaşlarıyla beraber sokak aralarında oyun oynadı.

Kentte, soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle cadde ve sokaklarda, diğer hafta sonlarına göre sakinlik yaşandı.