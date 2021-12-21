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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı
21.12.2021 09:10

OTOMATİK OYNAT

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Ankara’nın Mamak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Çarpma sonucunda hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, Ankara’nın Mamak ilçesi Bostancık Caddesi ile Çatak Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bostancık Caddesi’nden Karapürçek istikametine giden 06 MNY 47 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Çatak Caddesi kesişimindeki duvara çarptı. Çarpma sonucunda, sürücü hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen araçtan sürücüyü çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobilde tek olduğu belirlenen sürücünün cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

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