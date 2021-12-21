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Kar gezisine çıkan 4 kişi, otomobilleri kara saplanınca mahsur kaldı

Kar gezisine çıkan 4 kişi, otomobilleri kara saplanınca mahsur kaldı
21.12.2021 09:36 - Son Güncelleme: 21.12.2021 09:37

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Mersin'in Erdemli ilçesinde kar gezisi dönüşü tali yola girip otomobillerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 4 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Erdemli ilçe merkezine yaklaşık 55 kilometre mesafede bulunan Toros Mahallesi Değirmenbaşı Mevkisi'ne kar gezisine giden 4 arkadaş, akşam saatlerinde geri dönüş esnasında otomobilleriyle dağlık alanda yanlışlıkla kar ve buzla kaplı tali bir yola girdi. Bir süre sonra da otomobil kara saplandı. Kendi çabalarıyla kurtulamayacaklarını anlayan 4 arkadaş, 112 ihbar hattı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine ulaşarak yardım istedi. Yardım çağrısının ardından bölgeye ulaşan belediye ekibi, kara saplanan otomobili halat yardımıyla bulunduğu yerden çekerek kurtardı. Karda mahsur kalan gençlerden Muhammet Ali Yılmaz, "Normal karayolunda gitmemiz gerekirken tali yola girdik, arabamız kara saplandı. 4-5 saattir burada mahsur kalmıştık. Mersin Büyükşehir'i aradık, 4 kişi mahsur kalmıştık, bize yardım ettiler. Ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi.

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