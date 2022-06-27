Haberler Yaşam Videoları Suriye'nin Cerablus kentinde araçta patlama: 3 yaralı

Suriye'nin Cerablus kentinde araçta patlama: 3 yaralı

Suriye'nin Cerablus kentinde araçta patlama: 3 yaralı
27.06.2022 11:48

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:38
Ayak parmağını yılan sokak 7...
Yaşam 01:56
Markette taciz iddiası dayakla...
Yaşam 00:39
Düğün konvoyunda yolu kapatıp...
Yaşam 01:20
Kaçakçılık ve asayiş...
Yaşam 01:18
Yaşanan yağış sonucu köprüler...
Yaşam 01:06
Kastamonu'da köprünün yıkılma...
Yaşam 03:22
Başkan Erdoğan, telefon...
Yaşam 07:28
Osmanlı'da mezuniyet belgeleri...
Yaşam 03:03
Evini ilaçlattı komşularını...
Yaşam 01:38
Büyükçekmece’de çöken yola...
Yaşam 02:40
Bakan Kurum'dan görme engelli...
Yaşam 01:19
Meteorolojiden hafta sonu için...

Suriye’nin Cerablus ilçesinde araç içine yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinin güneyinde araç içine yerleştirilmiş patlayıcı infilak etti. Sabah saatlerinde yaşanan patlamada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Ekipler, sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, bölge güvenliğini tehdit eden saldırıların terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğundan şüpheleniyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA