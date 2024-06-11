Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü 50. Yıl mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre ağaçtan düşen yavru kargayı gören vatandaşlar zarar görmemesi için aldıkları kargayı yuvasına koymak istedi. Ancak diğer kargalar yavruya zarar vereceği düşüncesi ile vatandaşa saldırmaya başladı. Bunun üzerine bir esnaf ise vatandaşa kendisini koruyabilmesi için motosiklet kaskı verdi. Kaskı takan vatandaş bir yandan yavruyu yuvasına koymaya çalıştığı esnada diğer kargaların saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.