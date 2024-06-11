Antalya'da otomobilin çarptığı anne ve 2 çocuğu ölümden döndü! O anlar kamerada

Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Doğu Garajı istikametine seyir halindeki İsmet Taşbaş’ın kullandığı 07 LR 404 plakalı otomobil elinde puset ve 2 yaşındaki kızıyla birlikte 1037 sokaktan Fevzipaşa caddesine çıkan anne ve 2 yaşındaki kızına çarptı. Kazada yaralanan anne Ayşe Şahin 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken 2 yaşındaki Zümra Şahin ve kazayı yaralanmadan atlatan pusetteki bebek kendilerine çarpan otomobilin sürücüsü tarafından hastaneye götürüldü.