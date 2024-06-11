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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024, 12:41 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2024, 12:41

Sinop’ta feci kaza: 2’si doktor 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 08.00 sıralarında Sinop-Boyabat yolu Tıngıroğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ender Çoraklı'nın kullandığı 26 GR 435 plakalı hafif ticari aracın, karşı yönden gelen S.B. hakimiyetindeki 34 FA 3602 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 26 GR 435 plakalı araçta bulunan Dr. Mehmet Turan Yazlak ve Ender Çoraklı hayatını kaybederken, Dr. Beyza Nur Çetin yaralandı. 34 FA 3602 plakalı araçta bulunan şoför S.B. yaralanırken, R.T. hayatını kaybetti. Ayrıca 26 GR 435 plakalı araçta bulunan Dr. Sena Sakin kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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