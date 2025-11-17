Sultangazi’de eski koca dehşeti... İki kişi öldü! Görüntüler ortaya çıktı

Sultangazi'de kanlı hesaplaşma

İstanbul Sultangazi'de dün yaşanan olayda, Hatice K.'nin eski eşleri arasında çıkan çatışma iki cana mal oldu. Boşandığı eski eşi Salih Bozacı ile barışarak yeniden aynı evde yaşamaya başlayan Hatice K., cadde üzerinde alışveriş yaptığı sırada saldırıya uğradı.

Önce eski eşini vurdu, sonra kendine ateş etti

Hatice K.'nin bir süre evli kaldığı Erdoğan A., Ordu Caddesi'nde ikilinin yanına gelerek silahını çekti. Erdoğan A., önce eski eşi Hatice K.'nin birlikte yaşadığı Salih Bozacı'ya ateş etti, ardından aynı silahla kendi başına ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Salih Bozacı yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Saldırgan da hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan saldırgan Erdoğan A. da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Böylece olay iki kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olayla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda Erdoğan A.'nın saldırı öncesinde Hatice K. ile Salih Bozacı'yı beklediği anlar ve silah sesleri yer aldı.