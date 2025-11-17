PODCAST CANLI YAYIN
Bodrum’da kafa kafaya kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Torba-Gölköy yolunda tır ile otomobilin çarpıştığı kazada iki sürücü yaralandı. Otomobilde sıkışan Ersin Ö. ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Tır ve otomobil kafa kafaya çarpıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Torba-Gölköy yolunda meydana gelen kazada, hafriyat tırı ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. İddiaya göre otomobilin şerit ihlali yapması kazaya neden oldu.

1'i ağır 2 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle tır bariyerlere vurdu, otomobil ise yol kenarına savruldu. Her iki aracın sürücüsü yaralandı. Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan 33 yaşındaki Ersin Ö. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Tır sürücüsü Ali E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yol trafiğe kapandı

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yolun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

