RAMAZAN İMSAKİYE
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Sultanbeyli'de liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Sultanbeyli'de liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü
22.04.2022 10:41

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Sultanbeyli'de liseli iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Liseli kızların kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuşurken kavga vatandaşlar tarafından güçlükle ayırılabildi. Sultanbeyli'de işlek bir cadde üzerinde liseli iki kız grubu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada liseli olduğu öğrenilen yaklaşık 20 kişilik kız öğrenci grubu birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırarak ortalığı birbirine kattı. Liseli kızların tekmeli yumruklu kavgasını yoldan geçen vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Kavga eden liseli kız öğrencilerinin arkadaşlarının ise kavgayı ayırmayıp seyretmesi dikkat çekerken, o anlar kavgayı izleyen diğer liseli öğrencilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen liseli gençlerin kavgayı gülerek izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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