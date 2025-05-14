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Sultanbeyli’de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi! O anlar kamerada
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Sultanbeyli’de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 14.05.2025 17:10:50

İstanbul Sultanbeyli’de virajı alamayan hafriyat kamyonu, ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Akşemsettin Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi'nde, saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, Atatürk Caddesi'nden dönüş yapan R.Y. yönetimindeki 34 EH3469 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu, virajı alamayarak trafik ışıklarında bekleyen R.K. yönetimindeki 35 ASK 580 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan ve sürücü kursu aracı olduğu öğrenilen otomobilde bulunan kişi, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıktı.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Hafriyat kamyonundaki molozlar yola dökülürken, yolun temizlenmesi için belediye temizlik ekibi olay yerine çağırıldı.

Molozların temizlenmesinin ardından kazaya karışan araçlar vinçle yoldan kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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