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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023, 13:31 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023, 13:39

Sosyal medya fenomenlerine "müstehcenlik" operasyonu: 6 gözaltı

Sosyal medyada müstehcen yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine yönelik yapılan çalışmalarda polis ekiplerince aralarında fenomen Yağmur Şimşek, Kübra Y. Narin G. ve Kadriye D.’nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan, pornografik içerikli videolar paylaşan, canlı yayın esnasında müstehcen görüntü ve diyalog içeren konuşmaları gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik bir çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda sosyal medya platformları üzerinden müstehcen canlı yayın yapan ve pornografik içerikli videolar paylaşan 6 sosyal medya fenomeni tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından savcılığın talimatı üzerine isimleri tespit edilen ve aralarında yüksek takipçisi bulunan Yağmur Şimşek’in de bulunduğu sosyal medya fenomenleri Kübra Y., Narin G. Kadriye G., E.B. ve K.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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