Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu iddia ettiği tabanca ile çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşınca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı.

Parlak, soruşturma kapsamında Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beylikdüzü'ndeki evinde gözaltına alındı.

Parlak'ın evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek ele geçirildi.

Parlak, çektiği videoda silahın ruhsatlı olduğunu belirtmiş, "Benimde; araba, ev gibi değilde böyle meraklarım var. Ne yapalım yani. Çok bekledim bu günü. Ruhsatlı bu arada kimse bilmesin, kimseyi de silaha özendirmiyorum. Herkesin bir hobisi var arkadaş, her gün deli gibi film izliyorlar değil mi? Mafya babaları havada uçuşuyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Şu an içi bile boş. Seviyoruz" yeni demişti.

Parlak'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.