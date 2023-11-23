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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023, 09:26 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023, 09:38

Denizli'de bisiklete çarpan ambulans şoförü gözyaşlarına hakim olamadı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki bisiklete çarpması sonucu genci yaralayan ambulans şoförü, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Olay, saat 18.10 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan ambulans, yoldan karşıya geçmeye çalışan bisiklet sürücüsüne çarptı. Çarpma etkisiyle yaklaşık 30-40 metre uçan bisiklet sürücüsü acılar içinde bağırmaya başladı. Olayın şokunu atlatamayan ambulans şoförü ise şoka girdi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yerine takviye için ekipler istendi. Gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

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