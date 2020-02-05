Son dakika: Van'da yeni çığ faciası! Kurtarma çalışması başlatıldı 05.02.2020 13:00

Son dakika haberine göre Van'da dün akşam saatlerinde minibüsün üzerine düşen çığ sonrası bölgede çalışma başlatılmış ve 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Sabah saatlerinde minibüste kalan 2 kişinin daha kurtarılması için yapılan çalışma sırasında bir çığ daha düştü.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Yaralıların tedavisi sürerken çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.





Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına ise gece saatlerinde ara verilmişti.





SABAHIN İLK SAATLERİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları, güvenlik korucuları, itfaiye ve jandarma ekipleri sabah saatlerinin ilk ışıklarında yeniden arama kurtarma çalışması başlattı.



Çalışmalar esnasında AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine bir çığ düşmesi daha yaşandı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez kurtarma çalışmalarının başladığını bildirdi.





BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanı Soylu'yu arayarak düşen çığ hakkında bilgi aldı.