Balıkçı teknesi ile tanker'in kaza anını gören kaptan o anları anlattı 10.01.2020 12:57

İstanbul Boğazı’nda Rusya’dan İzmir’e giden Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesi çarpıştı. Feci kaza Kanal İstanbul’un ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaybolan balıkçıları ise arama çalışmaları devam ediyor. Kazanın görgü tanığı kaptan ise korku dolu anları anlattı. Kaptan, “Geri kalan 3 kişi kayıp ama tahmin ediyorum kamaranın içinde kaldılar” ifadelerini kullandı.

İstanbul Boğazı'nda saat 06.30 sıralarında Rusya'dan İzmir'e gitmekte olan Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesi çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralının yakınları ile buluştuğu anlarda duygu dolu anlar yaşandı. Kazada denize düşen 3 balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "10 Ocak 2020 tarihinde saat 06.30'da, İstanbul Boğazı Kuzeybatısı 5 Mil mesafede Rusya'dan İzmir'e gitmekte olan Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesinin çarpıştığı, trol teknesinin battığı ve 3 kişinin bölgede bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldığı ihbarının alınması üzerine olay mahalline derhal 4 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri görevlendirilmiştir.

Kayıp olduğu değerlendirilen 3 şahsın bulunması maksadıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 2 Botun da iştirak ettiği arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı. Kaza sonrası denize düşen 3 balıkçıyı arama çalışması sürüyor. Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesiyle birlikte denize açılan ve kazayı gören kaptan Sefer Şahin o anları anlattı.

"3 BALIKÇI ARANIYOR"

Kazaya karışan tekneyle birlikte denize açılan teknelerden birinin kaptanı Şahin, "Tekneler açığa, balığa çıkıyorlardı. Yukarıdan bir Rus gemisi Kilyos'a doğru iniyordu. Herhalde demire iniyordu. O anda balıkçı teknesiyle çarpışma meydana geldi. 5-10 dakika sürmedi tekne battı. 3 kişiyi yan taraftaki arkadaşlar, yan tekne aldı. Geri kalan 3 kişi kayıp ama tahmin ediyorum kamaranın içinde kaldılar. Aranıyorlar ama teknenin içinde kaldılar. Dalgıç ekipleri bekleniyor." Denizde kaybolan 3 balıkçının yakınlarının ise Kilyos sahilinde bekleyişi sürüyor.